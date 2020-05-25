ТПП предлагает закрепить участие МСП в цифровых проектах на уровне не менее 25%

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предлагает правительству установить требования по процентному участию субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в реализации инфраструктурных проектов, касающихся цифровой экономики, на уровне не менее 25%. Об этом говорится в предложениях ТПП России для включения в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики после пандемии коронавируса.

Соответствующее письмо глава ТПП Сергей Катырин направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, копия документа имеется в распоряжении ТАСС. Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

"В целях увеличения степени вовлеченности субъектов МСП в реализацию нацпрограммы "Цифровая экономика Российской Федерации", а также создания возможности участия в реализации крупных инфраструктурных проектов установить требования по процентному участию субъектов МСП в реализации инфраструктурных проектов в рамках нацпроекта на уровне не менее 25% как для федеральных, так и региональных проектов. Требование распространить на проекты, реализуемые компаниями с государственным участием за свой счет", - предлагается в письме.

Кроме того, палата просит кабмин упростить порядок включения компаний - разработчиков программного обеспечения в Реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а также разработать онлайн-механизм подачи, рассмотрения и принятия решения о включении в реестр.

Нацпроект "Цифровая экономика" на срок до 2024 года включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем его финансирования - свыше 1,5 трлн руб.