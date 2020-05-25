Свыше 15 тыс. звонков и анкет поступило на горячую линию помощи бизнесу в Москве

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Более 15 тыс. звонков и анкет поступило на горячую линию помощи бизнесу в Москве с момента ее запуска 16 марта. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"С 16 марта по 25 мая на горячую линию поддержки бизнеса поступило больше 15 тыс. звонков и анкет - 5 060 анкет и 10 512 звонков", - говорится в сообщении.

Правительство Москвы запустило горячую линию для поддержки малых и средних предприятий (МСП) 16 марта. Заявители могут проконсультироваться по действующим мерам поддержки бизнеса от города и о том, как ими воспользоваться. Кроме того, предприниматели могут пройти экспресс-анкетирование, которое поможет разработать новые меры поддержки. Эта опция доступна как по телефону горячей линии, так и онлайн. Предприниматели могут также проконсультироваться по вопросам открытия и ведения бизнеса в Москве на сайте mbm.mos.ru.

Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы предоставляет 13 видов субсидий для субъектов малого и среднего предпринимательства. Среди них - выплаты на продвижение товаров на интернет-площадках и через сервисы доставки, реализацию инновационного продукта, инжиниринг, обучение сотрудников, экспорт, участие в выставках, а также специальные выплаты для кредитных организаций, представителей гостиничного бизнеса, франчайзинга, коммерческих коворкингов, резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера.

Поддержка бизнеса в Москве

Правительство Москвы 24 марта утвердило первый пакет мер поддержки бизнеса. По нему до 31 декабря продлен срок уплаты торгового сбора за первый квартал 2020 года. На этот же срок продлена уплата авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу для организаций, работающих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса.

Организации, которые арендуют землю у города и приостановили свою деятельность на время ограничений, освобождены от платы за аренду на этот период. Это касается организаций, занятых в сфере культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной и социально-воспитательной деятельности.

Второй пакет мер столичные власти утвердили 31 марта. Согласно ему, отсрочку по налогу на имущество и земельному налогу распространены на компании, которые занимаются торговлей и предоставлением бытовых услуг. От платежей по аренде городских земельных участков дополнительно освободили предприятия торговли, туризма, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного бизнеса, которые приостановили свою деятельность. Освобождение будет действовать с первого числа месяца прекращения работы до 1 июля.

Еще одна мера касается владельцев помещений, которые сдают в аренду объекты торговли, общепита и бытового обслуживания. Если собственники снизят для своих арендаторов арендную ставку не менее чем на 50%, то им будет предоставлена компенсация.