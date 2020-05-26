Среднесуточный оборот МСП в Москве за последнюю неделю вырос более чем на 20%

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Среднесуточный оборот предприятий малого и среднего бизнеса Москвы за последнюю неделю вырос более чем на 20%. Об этом сообщил во вторник заместитель столичного мэра Владимир Ефимов.

"За последнюю неделю среднесуточный оборот МСП повысился по сравнению с предыдущей на 20,7%", - сказал он в интервью газете "Вечерняя Москва". Ефимов напомнил, что по состоянию на начало мая текущего года в городе было зарегистрировано свыше 775 тыс. предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП), в том числе микропредприятий и индивидуальных предпринимателей. "Это не намного, но все равно больше, чем на начало 2020 года - 748 354. Однако динамика, по понятным причинам, отрицательная", - заметил заммэра.

В частности, он пояснил, что за четыре месяца текущего года в мегаполисе было зарегистрировано 18 387 новых бизнесменов - это на 26% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. "Количество прекративших деятельность - 14 908, на 91 больше, чем в январе-апреле 2019 года. То есть спад есть, но не драматичный", - отметил он.

Ефимов также сообщил, что одним из долгосрочных трендов столичные власти считают онлайн- и дистанционную торговлю. "Достаточно сказать, что доля Москвы во всей российской интернет-торговле составляет порядка 25%, а динамика роста онлайн-торговли уже несколько лет самая высокая, обгоняющая традиционную дистрибуцию", - пояснил заммэра, выразив убеждение в том, что "компании, освоившие эти каналы до кризиса, получили сейчас значительные преимущества".

"Сформированные во время пандемии изменения потребительского поведения могут закрепиться и в посткризисной перспективе. На долгосрочном по времени горизонте онлайн-ориентированный бизнес, подавляющая часть которого зарегистрирована в Москве и у которого наш город является приоритетным рынком, имеет серьезное и значительное преимущество", - заключил Ефимов.