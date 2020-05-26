Власти Москвы выделили более 200 млн рублей на финансовую помощь МСП

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы с середины апреля одобрил 127 заявок на предоставление финансовой помощи малому и среднему бизнесу на общую сумму более 220 миллионов рублей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба департамента со ссылкой на руководителя ведомства Алексея Фурсина.

"Всего с середины апреля были вынесены положительные решения по 127 заявкам. Совокупный размер выплат по ним составит более 223 млн рублей", - сказал он.

Отмечается, что большую часть из этих средств (67% или 42,3 млн рублей) составили экспортные гранты. Еще 2,448 млн рублей выделено в качестве субсидий для возмещения затрат на транспортировку товаров за рубеж. Всего столичным экспортерам одобрили 16 заявок на предоставление субсидий и грантов на общую сумму 46,3 млн рублей.

Кроме того, 11,627 млн рублей получили 13 компаний, работающих по договорам франшизы, 1,57 млн было выдано в качестве компенсации затрат на участие в конгрессно-выставочной деятельности и 679,5 тыс. рублей - в качестве компенсации на обучение сотрудников.

Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы предоставляет 13 видов субсидий для субъектов малого и среднего предпринимательства. Среди них - выплаты на продвижение товаров на интернет-площадках и через сервисы доставки, реализацию инновационного продукта, инжиниринг, обучение сотрудников, экспорт, участие в выставках, а также специальные выплаты для кредитных организаций, представителей гостиничного бизнеса, франчайзинга, коммерческих коворкингов, резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера.

Поддержка бизнеса в Москве

Правительство Москвы 24 марта утвердило первый пакет мер поддержки бизнеса. По нему до 31 декабря продлен срок уплаты торгового сбора за первый квартал 2020 года. На этот же срок продлена уплата авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу для организаций, работающих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса.

Организации, которые арендуют землю у города и приостановили свою деятельность на время ограничений, освобождены от платы за аренду на этот период. Это касается организаций, занятых в сфере культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной и социально-воспитательной деятельности.

Второй пакет мер столичные власти утвердили 31 марта. По нему отсрочку по налогу на имущество и земельному налогу распространили на компании, которые занимаются торговлей и предоставлением бытовых услуг. От платежей по аренде городских земельных участков дополнительно освободили предприятия торговли, туризма, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного бизнеса, которые приостановили свою деятельность. Освобождение будет действовать с первого числа месяца прекращения работы до 1 июля.

Еще одна мера касается владельцев помещений, которые сдают в аренду объекты торговли, общепита и бытового обслуживания. Если собственники снизят для своих арендаторов арендную ставку не менее чем на 50%, то им будет предоставлена компенсация.