Решетников: уже 70 тыс. предприятий уточнили отчетность, чтобы попасть в реестр МСП

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Около 70 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) уточнили отчетность, чтобы попасть в реестр МСП для получения господдержки во время пандемии, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания Комиссии по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства.

"Что касается реестра МСП, если кто-то туда не попал, потому что не успел подать декларацию, то у нас сейчас принят закон, до конца июня продлены сроки. И уже эти сроки были продлены, уже 70 тыс. субъектов МСП доуточнили отчетность и попали в реестр. И сейчас такая возможность у них будет", - сказал Решетников.

Глава Минэкономразвития отметил, что министерство отказалось от идеи оказывать поддержку компаниям по критериям падения выручки, так как отчетность у малого и среднего бизнеса квартальная.

Ранее министр сообщил, что Минэкономразвития внесло в правительство предложение о возможности для малого и среднего бизнеса уточнить код основного вида деятельности для получения господдержки в период пандемии. Возможность уточнить основной вид деятельности по ОКВЭД предлагается предоставить до 1 июля. По оценкам министерства, эта мера потенциально расширит список получателей господдержки более чем на 200 тыс. субъектов МСП.