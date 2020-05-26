Востребованность "Бизнес-навигатора МСП" в период пандемии выросла на 11%

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Востребованность сервисов портала "Бизнес-навигатор МСП", который функционирует для поддержки предпринимателей в вопросах открытия и расширения собственного дела, выросла за период пандемии коронавируса на 11%. Об этом сообщил во вторник глава федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Браверман.

"Сервисы бизнес-навигатора, особенно те, которые связаны с потенциальной возможностью открытия бизнеса, с поиском кредитов, поиском недвижимости, оказались более востребованы, чем в аналогичный период прошлого года. Причем на существенную цифру - 11%", - сказал он на круглом столе в онлайн-формате, который был организован на площадке пресс-центра ТАСС.