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Востребованность "Бизнес-навигатора МСП" в период пандемии выросла на 11%

Число пользователей портала, по данным на конец 2019 года, составляло около 1,3 млн предпринимателей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Востребованность сервисов портала "Бизнес-навигатор МСП", который функционирует для поддержки предпринимателей в вопросах открытия и расширения собственного дела, выросла за период пандемии коронавируса на 11%. Об этом сообщил во вторник глава федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Браверман.

"Сервисы бизнес-навигатора, особенно те, которые связаны с потенциальной возможностью открытия бизнеса, с поиском кредитов, поиском недвижимости, оказались более востребованы, чем в аналогичный период прошлого года. Причем на существенную цифру - 11%", - сказал он на круглом столе в онлайн-формате, который был организован на площадке пресс-центра ТАСС.

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При этом Браверман не ожидает, что данный прирост в этот короткий период обязательно приведет к аналогичному росту выручки и/или численности сотрудников предприятий, представители которых воспользовались сервисами портала.

"Бизнес-навигатор МСП" разработан Корпорацией МСП и работает в России с 9 сентября 2016 года. Он призван упростить процесс открытия нового бизнеса. Это бесплатный информационный ресурс, который позволяет предпринимателям протестировать востребованность бизнеса и рассчитать срок его окупаемости в привязке к конкретному региону, а также в режиме одного окна узнать обо всех видах господдержки МСП и возможностях финансирования. Число пользователей портала в стране, по данным на конец 2019 года, составляло около 1,3 млн предпринимателей.

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