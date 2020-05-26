Московские и подмосковные девелоперы проведут акцию поддержки малого бизнеса

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Крупные московские и подмосковные девелоперы Level Group, группа компаний "ФСК", "А101", "Сити XXI век" проведут акцию поддержки малого и среднего бизнеса, сообщили во вторник в пресс-службе Level Group.

"Level Group предоставит представителям малого и среднего бизнеса свои каналы коммуникации для привлечения новых клиентов. Помимо этого, компания частично заменит брендированную продукцию на товары социальных предпринимателей. Также компания предусмотрит индивидуальные условия для представителей малого и среднего бизнеса, арендующих площади в коммерческих помещениях компании. Общий объем поддержки оценивается в несколько миллионов рублей в месяц", - говорится в сообщении.

ГК "ФСК" предложит всем частным предпринимателям, которые работают на территории ее жилых комплексов, рекламную поддержку. Все новые арендаторы коммерческих помещений ГК "А101" получат полные арендные каникулы сроком на восемь месяцев, а предприятия медицины - на девять месяцев.

Еще один участник акции - подмосковный девелопер "Сити-XXI век". Компания несколько лет активно развивает проект "Бизнес по-соседски", его суть заключается в том, что компания помогает развивать малое предпринимательство среди жителей своих жилых комплексов, которые имеют свое небольшое дело. Так, она продвигает активных жителей в социальных сетях, устраивает ярмарки, на которых предприниматели реализуют свою продукцию соседям и всем желающим. Помещение предоставляется бесплатно, но есть одно условие: 10% от выручки каждый предприниматель перечисляет в благотворительный фонд "Время добра". Для тех, кто готов арендовать помещение, компания предоставляет скидки на аренду.