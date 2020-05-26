В Мурманской области 20 проектов МСП получат допподдержку

МУРМАНСК, 26 мая. /ТАСС/. Власти Мурманской области направят из резервного фонда правительства еще 15 млн рублей на поддержку 20 инициативных проектов, поступивших на конкурс от представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) по проекту "Губернаторский стартап". Об этом заявил глава региона Андрей Чибис во вторник в ходе онлайн-встречи с представителями бизнес-сообщества Мурманской области.

Новый проект "Губернаторский стартап", запущенный в регионе в этом году, вызвал большой отклик у предпринимателей Заполярья. На получение безвозмездного гранта до 1 млн рублей и льготного микрозайма до 1 млн рублей под 4 % годовых поступило 218 заявок. Это проекты, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией, развитие туризма, спорта, инновационной деятельности, создание производственных предприятий.

"Членам комиссии пришлось непросто, несколько сотен заявок было подано на конкурс. После всех дискуссий принято решение о поддержке двадцати проектов-победителей на общую сумму почти 15 млн рублей. Учитывая востребованность этого механизма, мы увеличиваем объем поддержки вдвое и еще 15 млн рублей направим на реализацию интересных бизнес-идей", - отметил Андрей Чибис.

Общий объем субсидий для проекта "Губернаторский стартап", по словам главы региона, в этом году составит 30 млн рублей.