В Госдуме состоится правчас с главой Минэкономразвития о поддержке МСП в условиях пандемии

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. В Госдуме в рамках пленарного заседания в среду состоится "правительственный час" с министром экономического развития Максимом Решетниковым на тему "О поддержке малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации в условиях изменившейся экономической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции".

Как сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, разговор пойдет о практической реализации адресной поддержки пострадавших отраслей и планах по их восстановлению. Он напомнил, что "ранее Госдума во взаимодействии с правительством приняла ряд законодательных мер по поддержке экономики и бизнеса, в том числе малых и средних предприятий, самозанятых". "Предложенные президентом и законодательно обеспеченные решения, помощь, адресованная малому и среднему бизнесу, должны дойти до каждого", - указал Володин.

Депутаты также намерены обсудить с министром, какие средства и сколько времени потребуется, чтобы восстановить занятость, доходы граждан и положение в пострадавших отраслях.

"Доходы граждан, сохранение и создание рабочих мест должны стать приоритетами при восстановлении экономики", - подчеркнул председатель Госдумы.

С начала недели Максим Решетников провел встречи с депутатами каждой из думских фракций - "Единой России", КПРФ, "Справедливой России". В ходе встречи, в частности с депутатами от КПРФ, министр подробно рассказал об основных направлениях работы Минэкономразвития, первое и самое главное из которых - реализация антикризисных инициатив, которые были запущены по поручению президента.

"Это, в первую очередь, реализация мер поддержки малого и среднего бизнеса, предоставление налоговых отсрочек, прямой финансовой поддержки, запуск кредитных программ", - перечислил он. В частности, это новая кредитная программа со списанием кредита на выплату зарплат при условии, если предприятия сохранят занятость. "Буквально с 1 июня начнутся первые выплаты, сегодня мы подписали соглашения с банками на основную сумму средств, предусмотренных на программу", - отметил тогда министр.

Он напомнил, что многие регионы уже приняли решения о постепенном открытии предприятий. "Нам важно, чтобы это открытие началось уже в сферах малого и среднего бизнеса. В общепите, в сфере услуг, в гостиницах. Очень плотно работаем с Роспотребнадзором, чтобы эти новые требования к работе после открытия были посильными и понятными для МСП", - подчеркнул Решетников. В настоящее время в работе министерства главный акцент сделан на национальном плане восстановления экономики, и речь идет "о восстановлении доходов населения, экономической жизни, инвестиций", указал он.