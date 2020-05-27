Малый и средний бизнес Приморья в пандемию реструктуризировал кредиты на 6 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая. /ТАСС/. Предприятия малого и среднего бизнеса в Приморском крае смогли реструктурировать или получить кредитные каникулы на время пандемии по кредитам в общей сложности на 6 млрд рублей, сообщила в среду пресс-служба Дальневосточночного главного управления (ГУ) Банка России.

"С конца марта по 20 мая представители малого и среднего бизнеса Приморья подали почти 1,5 тыс. заявок на реструктуризацию задолженности и получение кредитных каникул в рамках мер поддержки в период пандемии. Банки уже одобрили более тысячи обращений, фактически реструктурировали 858 кредитов общим объемом около 6 млрд рублей", - говорится в сообщении.