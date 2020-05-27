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Малый и средний бизнес Приморья в пандемию реструктуризировал кредиты на 6 млрд рублей

Представители малого и среднего бизнеса региона подали почти 1,5 тыс. заявок на реструктуризацию задолженности и получение кредитных каникул

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая. /ТАСС/. Предприятия малого и среднего бизнеса в Приморском крае смогли реструктурировать или получить кредитные каникулы на время пандемии по кредитам в общей сложности на 6 млрд рублей, сообщила в среду пресс-служба Дальневосточночного главного управления (ГУ) Банка России.

"С конца марта по 20 мая представители малого и среднего бизнеса Приморья подали почти 1,5 тыс. заявок на реструктуризацию задолженности и получение кредитных каникул в рамках мер поддержки в период пандемии. Банки уже одобрили более тысячи обращений, фактически реструктурировали 858 кредитов общим объемом около 6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

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Как уточнили ТАСС в пресс-службе, общий объем реструктурированной по кредитным каникулам задолженности составил 2,1 млрд рублей.

По словам замначальника Дальневосточного ГУ Банка России Дениса Давыдова, которые приводятся в сообщении, банк имеет право отказать в предоставлении кредитных каникул, если деятельность предприятия не включена в перечень наиболее пострадавших в результате пандемии отраслей. В этом случае кредитор может предложить реструктуризацию долга на своих условиях.

Теги
РоссияПриморский крайПандемия коронавируса нового типа
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