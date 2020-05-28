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Более 1,5 млн человек посмотрели онлайн-курс для начинающих предпринимателей Москвы

По окончании желающие могли получить сертификат о прохождении курса

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Свыше 1,5 млн человек посмотрели онлайн-курс от известных российских бизнесменов "Пять возможностей в кризис" для начинающих предпринимателей столицы и тех, кто мечтает начать свой бизнес. Об этом сообщает пресс-служба АНО "Развитие человеческого капитала" со ссылкой на заместителя руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Олесю Беленькую.

"Интерес к курсу превзошел наши самые смелые ожидания. Только на страничке в VK каждый модуль курса смотрели около 500 тыс. человек. С учетом того, что некоторые пользователи целенаправленно проходили весь курс от начала до конца, то общее число зрителей составило более 1,5 млн", - сказала она.

Программа была разработана департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Среди спикеров курса - сооснователь сервиса YouDo Денис Кутергин, основатель и генеральный директор международной школы математики и программирования "Алгоритмика" Андрей Лобанов и основатель международной сети школ робототехники ROBBOClub.Ru Павел Фролов.

Эксперты отвечали на актуальные вопросы предпринимателей: как развиваться в условиях пандемии, как убедить инвесторов вложиться в бизнес, как выстраивать маркетинг и управлять сотрудниками при удаленном режиме работы. По окончании желающие могли получить сертификат о прохождении курса.

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