АСИ будет мониторить эффективность мер по восстановлению экономики в регионах России

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Министерством экономического развития РФ сформируют центр компетенций для мониторинга эффективности мер по восстановлению экономики после пандемии коронавируса в регионах страны. Об этом сообщила в пятницу гендиректор АСИ Светлана Чупшева на сессии международного форума "Неделя российского бизнеса", посвященной улучшению инвестиционного климата в России.

"У нас есть поручение первого вице-премьера Андрея Белоусова - вместе с Министерством экономического развития сформировать центр компетенций по мониторингу реализации мер по восстановлению экономики в регионах и действенности мер, которые принимаются субъектами РФ", - сказала она.

Чупшева рассчитывает в этой работе на вовлеченность предпринимателей, в том числе с иностранным участием, международных деловых объединений. "Нам очень важно, чтобы меры принимались адресно, сфокусировано и очень быстро", - добавила гендиректор АСИ.

План действий по восстановлению экономики после ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, поручил подготовить президент России Владимир Путин. Правительство должно представить документ к 1 июня.