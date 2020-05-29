Представители МСП в Москве смогут продолжить подавать заявки на субсидии после 1 июня

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Малый и средний бизнес в столице сможет на следующей неделе продолжить подавать заявки на получение финансовой поддержки. Представители МСП уже подали 1 тыс. заявок на субсидии общей суммой в 1,5 млрд рублей, сообщил журналистам в пятницу руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"Мы понимаем, что на сегодняшний день бизнес просит постоянно о помощи в текущих ситуациях, поэтому у нас утверждена программа поддержки бизнеса, включающая в себя несколько направлений: гарантийная поддержка, субсидии, кредитно-финансовая поддержка. Принимаются заявки, сегодня уже поступило только на субсидии 1 тыс. [заявок] от малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей на сумму более 1,5 млрд рублей. Есть определенные беспокойства, что сегодня заканчивается прием заявок, поэтому хочу уверить весь малый и средний бизнес Москвы, что мы на следующей неделе объявим следующий отбор на антикризисный пакет поддержки бизнеса, пусть готовят документы, все заявки примем и бесперебойно будем работать", - сказал Фурсин.

По его словам, работа ведется на всех онлайн-платформах поддержки бизнеса. Фурсин добавил, что власти Москвы тщательно разрабатывают требования для предприятий, которые смогут возобновить работу на следующем этапе послабления действующих ограничений в Москве.

"Ориентировочно 300 тыс. работников смогут работать с 1 июня на своих предприятиях. Необходимо работодателям и самим работникам позаботиться за эти дни до понедельника об оформлении пропусков. Есть достаточно времени, работают несколько кол-центров", - напомнил Фурсин.

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