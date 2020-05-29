Опрос: почти половина МСП в России не могут получить господдержку

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Примерно 48% малых и средних предприятий не охвачены мерами государственной поддержки. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного совместно "Общероссийским народным фронтом" и "Опорой России" и опубликованного в telegram-канале президента "Опоры России" Александра Калинина.

"48% респондентов ведут деятельность в сферах, которые не охвачены мерами поддержки", - говорится в опросе.

При этом среди тех МСП, чья деятельность не входит в перечень наиболее пострадавших отраслей, самыми необходимыми мерами поддержки назвали субсидии, списание налогов и получение кредитов на льготных условиях.

Самыми востребованными мерами господдержки оказались гранты на выплату заработных плат в размере МРОТ (12 130 рублей) на сотрудника. Около 78% из тех, на кого распространяются меры поддержки, обращались за ней или видят в этом необходимость.

При этом эту меру удалось получить 54% из числа обратившихся. Еще 24% респондентов не смогли получить грант, так как в перечень пострадавших отраслей попал только дополнительный код экономической деятельности их предприятия (ОКВЭД).

Льготные беспроцентные кредиты на выплату зарплат запрашивали или собираются запросить 51% опрошенных. Однако 74% столкнулись с отказами банков при их оформлении.

Отсрочка по выплате налогов оказалась менее востребованной - 71% респондентов, чья экономическая деятельность входит в перечень наиболее пострадавших отраслей, не воспользовались этой мерой.