В онлайн-курсе для начинающих предпринимателей приняли участие 800 школьников и студентов

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Около 800 школьников и студентов приняли участие в онлайн-курсе "Преакселератор" в рамках проекта по обучению студентов колледжей и вузов основам ведения бизнеса "Бизнес уикенд". Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы со ссылкой на руководителя ведомства Алексея Фурсина.

"Всего онлайн-курс прошли около 800 школьников старших классов и студентов", - сказал он.

По предварительным оценкам, участники курса зарегистрировали 29 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а еще 11 оформили статус самозанятых. Начинающие предприниматели создали примерно 179 рабочих мест: 99 постоянных и 80 временных, рассказал Фурсин.

В рамках шестинедельного курса школьники и студенты знакомились с основами предпринимательской деятельности, выбирали нишу для будущего предприятия, а также осваивали финансовые и юридические вопросы управления компанией. После "Преакселератора" выпускники, прошедшие отбор, смогут продолжить обучение в программе "Акселератор", которая начинается в июне.

Проект по обучению студентов колледжей и вузов основам ведения бизнес "Бизнес уикенд" реализуется под эгидой Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. С момента запуска проекта в октябре 2018 года в его мероприятиях приняли участие более 70 тысяч молодых москвичей.