Три четверти россиян назвали приоритетной поддержку МСП в период пандемии

На вопрос о том, какой бизнес нужно поддерживать в первую очередь, 75% респондентов назвали "малый и средний бизнес, потребительскую сферу - торговлю, услуги населению", еще 9% - "крупные, наиболее важные для экономики страны компании". Оставшиеся затруднились с ответом.

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Онлайн-опрос 1 тыс. жителей России показал, что большинство граждан считает приоритетным оказание поддержки малым и средним предприятиям (МСП) в период пандемии коронавируса, и лишь небольшая доля респондентов заявила о необходимости первоочередной помощи крупным компаниям. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного в апреле-мае в рамках совместного проекта ЦСП "Платформа" и Online Market Intelligence (OMI).

"Именно малые и средние компании вызывают у общества наибольшую солидарность - они соразмерны жизненному миру человека, непосредственно связаны с потребительским спросом", - отмечается в исследовании.

Основной запрос бизнеса, который в период кризиса не остановил работу, был направлен на смягчение мер контроля и регуляторных ограничений, применение более широких возможностей самоорганизации отраслей. Именно кооперация - горизонтальная и с органами власти - показала наибольшую эффективность в период кризиса, говорится в материалах исследования.

Как говорится в материалах, запрос бизнеса идет на ускорение запуска "регуляторной гильотины", упрощение внешнего администрирования (заочные проверки, упрощение регламентов), введение моратория на пени, штрафы за незначительные проступки, например, просрочки платежей, продление лицензий. Кроме того, компании хотят снижения ограничений до минимально возможного для обеспечения гибкости, мобильности бизнеса, расширения способностей отраслей к саморегулированию. Помимо этого, они говорят о необходимости ослабления контроля за ценообразованием в торговле, моратории на введение новых мер контроля и ограничений, планировавшихся до наступления кризиса.

Меры поддержки

В 2020 году из-за ситуации с пандемией коронавируса власти России ввели меры поддержки для населения и бизнеса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей может рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, введен мораторий на банкротство таких компаний, банками запущена программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам. Также малые и средние предприятия в заявительном порядке могут получить субсидии - по 12 130 рублей в месяц при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.

С 1 июня запущена кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных некоммерческих организациях с льготной ставкой 2% годовых. Также самозанятым будет возвращен налог на доход, уплаченный за 2019 год.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.