МСП Банк планирует выдать бизнесу не менее 5 млрд рублей кредитов под 2% годовых

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. МСП Банк (дочерняя структура Корпорации МСП) планирует выдать российским предпринимателям не менее 5 млрд рублей кредитов под 2% годовых по новой антикризисной программе. Об этом сообщил в понедельник на круглом столе в ТАСС, который проходил в онлайн-формате, заместитель председателя правления МСП Банка Роман Капинос.

Банки с 1 июня начинают выдавать компаниям, работающим в отраслях, которые признаны пострадавшими от пандемии, кредиты по новой кредитной программе поддержки занятости под 2% годовых. В случае сохранения компанией не менее 90% штата работников государство погасит 100% задолженности перед банком. Если компания сохранит количество сотрудников на уровне 80% и более, то будет списано 50% долга и процентов по нему.

"По новой программе мы планируем выдать кредитов на общую сумму не менее 5 млрд рублей", - сказал Капинос на круглом столе, посвященном реализации мер кредитной поддержки занятости на предприятиях в пострадавших от пандемии отраслях экономики.

Он уточнил, что по новой программе у банка "минимальный перечень стоп-факторов", в частности, они будут выдаваться при наличии положительной кредитной истории.

Капинос добавил, что при этом банк не останавливает выдачу кредитов по другой программе, которая предусматривает беспроцентное кредитование бизнеса на поддержку занятости. Эта программа действует в банке с 1 апреля текущего года.

МСП Банк учрежден в 1999 году, 100% акций принадлежат Корпорации МСП. Банк обеспечивает кредитование малого и среднего бизнеса напрямую и по агентской схеме, предоставляя российским предпринимателям доступ к программам господдержки.