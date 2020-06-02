Власти Москвы с середины апреля одобрили МСП субсидий на 288 млн рублей

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы с середины апреля одобрил субсидии малому и среднему бизнесу на общую сумму 288 млн рублей. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы.

"За время всей заявочной кампании отраслевые комиссии при департаменте вынесли решение о выделении субсидий и грантов для малого и среднего бизнеса на общую сумму почти 288 млн рублей. Были одобрены 174 заявки", - сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, слова которого приводятся в сообщении.

В пресс-службе департамента ТАСС уточнили, что это сумма всех субсидий, одобренных с середины апреля. Фурсин также напомнил, что в связи с высокий спрос на получение финансовой помощи от города планируется новый этап приема документов по востребованным видам поддержки.

За последнюю неделю департамент одобрил малому и среднему бизнесу 47 заявок: субсидии для франчайзинга, экспортные гранты, компенсации затрат на инжиниринг, конгрессно-выставочные мероприятия и обучение сотрудников.

"Размер выплат по ним составит 64,3 млн рублей", - рассказал Фурсин. Кроме того, порядка 4 млн рублей получат четыре московских коммерческих коворкинга, которые организовали на своей территории центр услуг для бизнеса (ЦУБ).

Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы предоставляет 13 видов субсидий для субъектов малого и среднего предпринимательства. Среди них - выплаты на продвижение товаров на интернет-площадках и через сервисы доставки, реализацию инновационного продукта, инжиниринг, обучение сотрудников, экспорт, участие в выставках, а также специальные выплаты для кредитных организаций, представителей гостиничного бизнеса, франчайзинга, коммерческих коворкингов, резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера.