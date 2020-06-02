Исследование: торговый оборот малого бизнеса в конце мая составил 69% от уровня марта

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Выручка торговых точек малого и среднего бизнеса в конце мая достигла 69% от докризисного уровня, свидетельствуют данные исследования компании "Эвотор", которое имеется в распоряжении ТАСС.

Для анализа использовались данные онлайн-касс "Эвотор" - более 650 тыс. устройств по всей России. Показатели двух последних недель мая сравнивались с данными за докризисную неделю со 2 по 8 марта.

"Доля работающих торговых точек малого и среднего бизнеса на неделе с 25 по 31 мая составила 64,3% от начала марта. Торговый оборот вырос за неделю на три процентных пункта до 69% относительно начала марта", - говорится в исследовании.

При этом, согласно данным компании, в трех регионах обороты компаний превысили докризисный уровень, хотя ни в одном из них число работающих предприятий не восстановилось. Так, в Мордовии выручка превысила докризисную на 15% (при этом в республике работают только 55% точек от показателей начала марта), а в Ленинградской области - на 4% (работает 86% точек). В Адыгее оборот малого и среднего бизнеса достиг уровня начала марта, хотя в регионе функционируют только 64% торговых объектов.

В Ростовской, Липецкой, Курганской, Оренбургской областях, ХМАО, Кабардино-Балкарии и Республике Алтай оборот малого и среднего бизнеса приблизился к докризисным показателям - более 90% от показателей начала марта.

В Москве обороты достигли только 36% от начала марта, при этом на прошлой неделе работали только 35% малых и средних предприятий. В Санкт-Петербурге выручка предприятий составила 55% от докризисного уровня, а действовали лишь 44% торговых точек.

Показатели по сегментам

На последней неделе мая сохранился высокий спрос на товары для отдыха и спорта, стройматериалы и другие товары для дома. Выручка магазинов снаряжения для активных видов отдыха на 49% превысила показатели начала марта, а оборот магазинов спорттоваров - на 4,5%. Оборот магазинов стройматериалов превысил докризисный уровень на 42%, магазинов сантехники - на 7%, освещения - на 1%.

Выручка магазинов пива на 6% превысила показатели начала марта. Бары, которые сейчас работают навынос, также смогли увеличить выручку на 8% по сравнению с началом марта. Впервые с начала режима ограничений достигла уровня докризисной выручка табачной розницы. В то же время оборот алкомаркетов остается ниже докризисного - 84,7% к началу марта.

Непродовольственная торговля и сфера услуг (салоны красоты, химчистки, дома быта), которым в ряде регионов с 12 мая разрешили открыться, пока медленно наращивают обороты, отмечается в исследовании.

"Выручка салонов красоты достигла 40% от докризисной, домов быта - 68%, химчисток - 64%, магазинов посуды - 58%, канцтоваров - 55%, магазинов одежды - 47%, обуви - 46%, ювелирных магазинов - 40%, магазинов косметики - 45%, магазинов игрушек - 47%, магазинов нижнего белья - 37%, книжных - 35%, цветочных - 18%", - говорится в исследовании.