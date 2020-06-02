На горячую линию помощи бизнесу в Москве в мае поступило почти 2,5 тыс. звонков

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Почти 2,5 тыс. звонков поступило на горячую линию помощи бизнесу в Москве в мае. Об этом сообщила во вторник пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

"В мае на горячую линию поддержки бизнеса поступило 2 445 звонков и 620 анкет", - говорится в сообщении.

В апреле, согласно приведенным департаментом данным, поступило 6 782 звонков и 3 400 анкет. В марте поступило 1 679 звонков и 1 118 анкет.

Правительство Москвы запустило горячую линию для поддержки малых и средних предприятий (МСП) 16 марта. Заявители могут проконсультироваться по действующим мерам поддержки бизнеса от города и о том, как ими воспользоваться. Кроме того, предприниматели могут пройти экспресс-анкетирование, которое поможет разработать новые меры поддержки. Эта опция доступна как по телефону горячей линии, так и онлайн. Предприниматели могут также проконсультироваться по вопросам открытия и ведения бизнеса в Москве на сайте.​​​​

Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы предоставляет 13 видов субсидий для субъектов малого и среднего предпринимательства. Среди них выплаты на продвижение товаров на интернет-площадках и через сервисы доставки, реализацию инновационного продукта, инжиниринг, обучение сотрудников, экспорт, участие в выставках, а также специальные выплаты для кредитных организаций, представителей гостиничного бизнеса, франчайзинга, коммерческих коворкингов, резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера.