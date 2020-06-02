Число обращений к бизнес-омбудсмену Москвы в мае выросло в 1,2 раза

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Количество обращений в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяны Минеевой в мае по сравнению с апрелем выросло в 1,2 раза - с 1 980 до 2 464. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве.

"В аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве в мае поступило 2 464 обращения, что в 1,2 раза выше, чем в апреле - тогда это количество составило 1 980", - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что в основном это устные обращения - их количество в мае составило 2 113. Чаще всего предприниматели обращались за информацией по мерам поддержки, а еще 246 обращений из общего числа были связаны с жалобами на нарушения в сфере контрольно-надзорной деятельности, исполнение госконтрактов, начисление штрафов.

Ранее бизнес-омбудсмен поясняла, что аппарат оперативно отбирает и прорабатывает поступающие предложения, вынося на их основе инициативы на обсуждение в оперативный штаб по экономическим вопросам в городе Москве, после чего часть из них включается в меры антикризисной поддержки бизнеса.

Поддержка бизнеса в Москве

Правительство Москвы 24 марта утвердило первый пакет мер поддержки бизнеса. По нему до 31 декабря продлен срок уплаты торгового сбора за первый квартал 2020 года. На этот же срок продлена уплата авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу для организаций, работающих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса.

Организации, которые арендуют землю у города и приостановили свою деятельность на время ограничений, освобождены от платы за аренду на этот период. Это касается организаций, занятых в сфере культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной и социально-воспитательной деятельности.

Второй пакет мер столичные власти утвердили 31 марта. Согласно ему, отсрочка по налогу на имущество и земельному налогу распространена на компании, которые занимаются торговлей и предоставлением бытовых услуг. От платежей по аренде городских земельных участков дополнительно освободили предприятия торговли, туризма, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного бизнеса, которые приостановили свою деятельность. Освобождение будет действовать с первого числа месяца прекращения работы до 1 июля.

Еще одна мера касается владельцев помещений, которые сдают в аренду объекты торговли, общепита и бытового обслуживания. Если собственники снизят для своих арендаторов арендную ставку не менее чем на 50%, то им будет предоставлена компенсация.