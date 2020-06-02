Правительство намерено продлить до конца 2021 года мораторий на плановые проверки МСП

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Правительство России намерено продлить до конца 2021 года мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса, а также ограничить плановые проверки с 1 января 2021 года. Об этом говорится в актуальной версии общенационального плана восстановления экономики РФ, с которой ознакомился ТАСС.

"Продление до конца 2021 года моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса. Ограничение плановых проверок с 1 января 2021 года", - говорится в перечне, посвященном изменению регуляторных условий разрешительной и контрольно надзорной деятельности. Также предлагается "поэтапный переход на полностью безбумажное взаимодействие органов контроля и проверяемых лиц при обмене документами".

"Посредством изменения регуляторных условий разрешительной и контрольно надзорной деятельности планируется значительно снизить административную нагрузку на бизнес за счет актуализации проверяемых обязательных требований, ограничения количества проверок, а также упрощения процедур контрольно надзорных мероприятий и процедур получения разрешений, в том числе лицензий", - уточняется в документе.

Отдельный пункт посвящен упрощению процедур получения разрешений, в том числе лицензий. В этой части предполагается "закрепление новой системы регулирования разрешительной деятельности, предусматривающей новую структуру регулирования разрешений". В документе говорится о продлении на 2021 год действия принципа "лицензия автоматом", предусматривающего продление отдельных лицензий, разрешений по перечню, утвержденному правительством РФ.

Кроме того, предполагается сокращение в 1,5-3 раза сроков получения лицензии, исключение необходимости переоформления лицензии в случаях изменения адреса, наименования организации, места жительства предпринимателя и иных подобных случаях, а также "оптимизация механизма направления уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности".