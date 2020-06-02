Предприниматели Коми могут оформить микрозаймы под 1% годовых по новой программе поддержки

СЫКТЫВКАР, 2 июня. /ТАСС/. Предприниматели в Республике Коми теперь могут получить микрозаймы до 1 млн рублей под 1% годовых. За первую неделю работы этой программы за кредитами обратились 10 человек, шесть заявок одобрены, сообщил во вторник врио главы региона Владимир Уйба.

"В республике запущена новая программа поддержки предпринимателей. Теперь микро-, малый и средний бизнес может быстро и на простых условиях получить в государственной микрокредитной компании Республики Коми займ до 1 млн рублей под 1% годовых. Подать заявку и пакет документов можно в бизнес-окнах МФЦ, можно это сделать и дистанционно. Только за первую неделю начала работы этой программы поступило 10 заявок, шесть из которых одобрены, подписание договоров состоится на этой неделе", - сообщил Уйба в своем видеообращении к жителям, оно размещено на официальной странице региона во "ВКонтаке".