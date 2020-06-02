Предприниматели Коми могут оформить микрозаймы под 1% годовых по новой программе поддержки

СЫКТЫВКАР, 2 июня. /ТАСС/. Предприниматели в Республике Коми теперь могут получить микрозаймы до 1 млн рублей под 1% годовых. За первую неделю работы этой программы за кредитами обратились 10 человек, шесть заявок одобрены, сообщил во вторник врио главы региона Владимир Уйба.
"В республике запущена новая программа поддержки предпринимателей. Теперь микро-, малый и средний бизнес может быстро и на простых условиях получить в государственной микрокредитной компании Республики Коми займ до 1 млн рублей под 1% годовых. Подать заявку и пакет документов можно в бизнес-окнах МФЦ, можно это сделать и дистанционно. Только за первую неделю начала работы этой программы поступило 10 заявок, шесть из которых одобрены, подписание договоров состоится на этой неделе", - сообщил Уйба в своем видеообращении к жителям, оно размещено на официальной странице региона во "ВКонтаке".
По словам руководителя региона, с 1 июня в регионе полностью возобновили работу все окна в МФЦ, но получить услугу можно по предварительной записи. Ранее МФЦ работали в ограниченном режиме. Также открыто дополнительно девять специальных бизнес-окон в МФЦ для помощи предпринимателям. До конца июля такие бизнес-окна заработают еще в трех муниципалитетах, и в результате в каждом городе или районе у предпринимателей будет возможность получить услуги в специально выделенных окнах МФЦ.
По информации управления Роспотребнадзора по республике, на 2 июня подтверждено 1 393 случая заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 41 случай. Выздоровели 748 человек, умерли 24.