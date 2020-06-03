Зарплатную субсидию в Приморье получили три четверти предпринимателей

ВЛАДИВОСТОК, 3 июня. /ТАСС/. Примерно три четверти предпринимателей в Приморском крае из числа подходящих по критериям успели подать заявления на получение зарплатных субсидий от правительства, сообщила в среду ТАСС уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Марина Шемилина.

"В Приморье, по данным налоговой службы, свыше 22 тыс. предпринимателей, которые подходят под критерии на получение такой субсидии. При этом по состоянию на 29 мая, согласно заявлению УФНС, [заявление] на выдачу государственной субсидии подали только 15 тыс. налогоплательщиков, а всего заявлений было подано 17 тыс., так как некоторые предприниматели подавали по несколько раз из-за технических ошибок", - рассказала Шемилина.

Она предположила, что часть предпринимателей, которая могли бы рассчитывать на эти меры поддержки, не смогла соблюсти дополнительные условия: сохранение не менее 90% работников к 1 апреля и отсутствие долгов, в том числе по налогам.

"Были и другие объективные сложности. К примеру, несколько раз расширялся список видов деятельности, представители которых могут получить субсидию, и у тех, кто добавлялся последним, оставалось меньше времени на подачу заявлений. Изменилась норма и по наличию долга. Также какое-то время заняло решение проблемы по перечислению средств на личные счета индивидуальным предпринимателям, у которых их не было. В связи с этим уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов намерен выйти в правительство с предложением передвинуть срок окончания приема заявок", - отметила собеседница агентства.

Бизнес-омбудсмен отметила, что первыми субсидии получили индивидуальные предприниматели, у которых нет наемных рабочих.

1 июня закончился срок подачи заявлений на безвозмездную президентскую зарплатную субсидию за апрель. Организациям и ИП, относящимся к пострадавшим отраслям, по поручению президента РФ Владимира Путина выплачивается прямая безвозмездная финансовая поддержка в размере 12,1 тыс. рублей на одного сотрудника в месяц.