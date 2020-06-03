Эксперт: программы поддержки МСП позволят стабилизировать ситуацию на рынке труда в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 3 июня. /ТАСС/. Государственные меры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) помогут сперва стабилизировать ситуацию на рынке труда в Чечне, а затем добиться снижения безработицы, считает председатель Федерации профсоюзов региона Хусайн Солтагереев.

Ранее на совещании с участием президента РФ Владимира Путина было озвучено, что самая сложная ситуация на рынке труда складывается в Туве, Чечне и Ингушетии, где безработица достигает 9-11%.

"В сложной ситуации из-за пандемии оказались более 7 тыс. организаций и индивидуальных предприятий - порядка 11 тыс. рабочих мест. Сейчас разработаны региональные и федеральные меры поддержки, нацеленные в том числе на сохранение рабочих мест - отсрочка по выплатам налогов, освобождение от арендной оплаты, предоставление кредитов под 2%. <…> Я уверен, что реализация этих мер в нашей республике позволит в первую очередь стабилизировать ситуацию на рынке труда, не допустить ухудшения, а затем добиться снижения [безработицы]", - отметил Солтагереев.

По его словам, за последние 12 лет в Чеченской Республике удалось снизить безработицу с 76% до 8% за счет реализации государственных программ и активной инвестиционной политики руководства региона. "У нас работала также межведомственная комиссия по легализации трудовых отношений, которая позволила выявить серую занятость и в том числе снизить безработицу. Как раз все эти меры, наработанный механизм, привели к уровню 8%, в связи с пандемией она поднялась до 9,8 % - более 60 тыс. безработных. В условиях ограничительных мер некоторые организации оказались в сложной ситуации, в основном это МСП и индивидуальные предприниматели, - добавил он.

По словам Солтагереева, поддержка туристической сферы также будет способствовать снижению безработицы в регионе. "Если эта отрасль будет жить и работать, значит, к нам приедут туристы, это тоже дополнительные инвестиции в республику, сохранение и даже создание новых рабочих мест", - рассказал он.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии в Чеченской Республике безработица увеличилась с порядка 8% до 9,8%. В апреле 2020 года в регионе трудоустроено 26 человек, в апреле 2019 года - 549 человек. Динамика трудоустройства безработных граждан снизилась в связи с карантинным режимом. По состоянию на начало мая в республике было доступно 1 635 вакансий.