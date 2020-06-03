Проект первого в России завода по производству пребиотиков получил кредит в 955 млн рублей

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Компания "ИстАгро Дон" получила кредит на 955 млн рублей для создания в Липецкой области первого в России завода по производству пребиотиков. Об этом сообщает пресс-служба федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП), которая обеспечила гарантии по части кредита на сумму 495 млн рублей.

"МСП Банк открыл кредитную линию на сумму 955 млн рублей компании "ИстАгро Дон" (ОЭЗ "Данков", Липецкая область) для создания импортозамещающего производства по комплексной переработке топинамбура и получению группы ингредиентов, обладающих пребиотическими свойствами, для нужд пищевой промышленности, биофармацевтики и животноводства. Кредит предоставлен по ставке 5% годовых на срок семь лет при обеспечении по кредиту в виде гарантии для стартапов Корпорации МСП на сумму 495 млн рублей", - говорится в сообщении.

Кредитные средства будут направлены на строительство цеха по переработке топинамбура. Запуск производства намечен на 2021 год. Планируется, что с выходом на полную производственную мощность предприятие будет выпускать до 10 тыс. т сиропа топинамбура и 2,5 т гранулированного корма. Будут созданы рабочие места для 80 человек. Запуск первой очереди проекта обойдется в 1,4 млрд рублей. Общая стоимость проекта - 2,7 млрд рублей.

На втором этапе планируется создать промышленный участок более глубокой степени переработки для производства инулина и фруктоолигосахаридов. Генеральный директор "ИстАгро Дон" Олег Зайцев отмечает, что экологически чистые фруктаны (полимер фруктозы - прим. ТАСС) пользуются спросом ведущих мировых и российских производителей продуктов питания и напитков.

"Спрос на пребиотические ингредиенты увеличивается на уровне 8,5% в год, в первую очередь, на инулин и фруктоолигосахариды. Ранее промышленное производство таких добавок в РФ отсутствовало", - приводит его слова пресс-служба корпорации.

Свою продукцию предприятие планирует реализовывать как в регионах России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья.