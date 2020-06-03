Удмуртия получит более 157 млн рублей на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса

ТАСС, 3 июня. Республика Удмуртия получит субсидию в 157,3 млн рублей для обеспечения господдержки малых и средних предприятий (МСП) в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщили в правительстве республики.

Ранее власти Удмуртии направили в Минэкономразвития РФ заявку на получение субсидии в 157,3 млн рублей на господдержку МСП в условиях пандемии. Средства запрашивались в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Заявка была одобрена, средства должны поступить в республику в ближайшее время", - сообщают в правительстве республики.

Средства пойдут на докапитализацию "Удмуртского фонда развития предпринимательства", что позволит расширить доступ малого и среднего бизнеса к финансовым инструментам поддержки, а также создать благоприятные условия для поддержки и развития МСП в регионе.

Отмечается также, что поддержка малого и среднего в Удмуртии включает в себя не только финансовую и консалтинговую, но и имущественную помощь.

Накануне в Минэкономразвития заявили, что в общенациональном плане по восстановлению экономики, которое сейчас находится в правительстве на доработке, МСП рассматриваются как "основной драйвер роста в посткризисной экономике".