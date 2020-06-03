Удмуртия получит дополнительно 157 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

ИЖЕВСК, 3 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития России одобрило заявку Удмуртии на предоставление субсидии в размере 157,3 млн рублей, средства власти планируют направить в том числе на докапитализацию республиканского Фонда развития предпринимательства. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе главы и правительства региона.

"В рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, Удмуртская Республика направила заявку в Минэкономразвития России на получение субсидии в размере 157,3 млн рублей на государственную поддержку малого и среднего бизнеса в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Заявка была одобрена", - говорится в сообщении.

В правительстве региона уточнили, что республика планирует направить эти деньги на докапитализацию регионального Фонда развития предпринимательства.

"Все средства будут направлены на расширение доступа предпринимателей к финансовым инструментам поддержки и создание благоприятных условий для развития и поддержки малого и среднего бизнеса всей республики", - добавили в пресс-службе.

Ранее власти Удмуртии изменили условия предоставления новых микрозаймов субъектам МСП в республиканском Фонде развития предпринимательства, снизив процентную ставку до 6-8% годовых. Эта мера вошла в перечень региональных мер поддержки бизнеса в условиях распространения коронавируса. Кроме того, для бизнеса, который работает в наиболее пострадавших отраслях, стали доступны кредиты по ставке 1% годовых.

Фонд развития предпринимательства работает в Удмуртии с 1995 года. Микрокредитная компания осуществляет финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием механизма микрофинансирования за счет целевых средств субсидий федерального и регионального бюджетов, а также за счет чистой прибыли, направляемой на цели микрофинансирования.