Как швейное предприятие в Карачаево-Черкесии переживает коронавирус

Глава швейной компании Nellex Борис Байрамкулов основал собственное производство вязаных изделий в Черкесске в 2012 году. Бренд с самого начала начал работать со 100% шерстяной и смесовой пряжей итальянских производителей и в 2015 году уже получил престижный сертификат Международного секретариата по шерсти Woolmark и начал представлять продукцию на европейских выставках.

Сегодня в таких крупных интернет-магазинах, как Wildberries, Ozon, Lamoda реализуется порядка 5 тыс. изделий предпринимателя ежемесячно. Также компания производит продукцию для компаний "Декатлон", Zenden и Baon.

Кризис, вызванный распространением коронавируса в стране, компания встретила с минимальными потерями. Производство не пришлось закрывать, так как появилась возможность временно перепрофилироваться на выпуск масок, ставших актуальными в период пандемии. Сейчас на предприятии производится порядка 14 тыс. масок, которые реализуются в региональных торговых сетях и онлайн. Это позволяет предпринимателю сохранять штат и прежнюю прибыль.

Также компания оперативно отреагировала на нынешние тренды в период пандемии и активно разрабатывает новую коллекцию одежды - куртки и ветровки с запаянными швами, балаклавы с защитным слоем, перчатки с возможностью работы с сенсорными панелями и дизайнерские многоразовые маски.