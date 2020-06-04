Бизнес Владивостока сможет остаться на земельных участках без уплаты аренды

ВЛАДИВОСТОК, 4 июня. /ТАСС/. Правительство Приморского края приняло решение о сохранении для предпринимателей Владивостока возможности занимать арендованные земли до конца года даже при отсутствии возможности оплачивать аренду, сообщает в четверг пресс-служба правительства Приморья.

"Для предпринимателей-арендаторов во Владивостоке предусмотрят отсрочку до 1 января 2021 года по нескольким направлениям. Среди них - выставление требований по освобождению арендованной у администрации города земли, срок использования которой подошел к концу, на исключение записей об аренде из ЕГРН, приостановление претензионной и исковой работы. Такое поручение озвучила председатель правительства Приморья Вера Щербина на встрече с представителями организации "Опора России", - говорится в сообщении.

По словам председателя регионального отделения Виталия Гуменюка, федеральные и региональные власти совместно с бизнес-сообществом стараются оказать предпринимателям возможные меры поддержки. Но, несмотря на принятые послабления, предпринимателям, у которых закончился срок аренды, управление собственностью Владивостока продолжает направлять требования об оплате задолженности по использованию земельного участка, о расторжении договоров, освобождении земельного участка.

Уточняется, что действие моратория не будет распространятся и на те случаи, по которым материалы уже направлены в суд. Щербина поручила профильным ведомствам представить предложения по соответствующим изменениям законодательства.

Как сообщало полпредство президента ДФО, регионы Дальнего Востока получат из федерального бюджета 2,9 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в условиях пандемии. Вице-премьер - полпред президента в округе Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России и аппарату полпредства проанализировать выполнение дальневосточными регионами поручений президента и федерального правительства, которые касаются мер поддержки предприятий и организаций.