Ингушетия получит почти 81 млн рублей на докапитализацию Фонда микрофинансирования

МАГАС, 4 июня. /ТАСС/. Власти Ингушетии получат из федерального бюджета около 81 млн рублей на докапитализацию региональной микрофинансовой организации для расширения доступа к микрозаймам малому и среднему бизнесу в период пандемии, сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития региона.

"Республикой заключены соглашения с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии на оказание неотложных мер поддержки субъектам МСП в условиях пандемии коронавируса, а также о предоставлении субсидии на государственную поддержку МСП в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Региону из федерального бюджета предоставляются средства на общую сумму 80,9 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Как сообщается, количество займов, которые предполагается предоставить за счет субсидии, составляет не менее 50 единиц.

"Процентная ставка за пользование микрозаймом при наличии или отсутствии залогового имущества не превышает ключевую ставку ЦБ РФ, она составит 6%, а максимальный срок предоставления микрозайма не превышает 2 лет. Также у субъектов малого и среднего предпринимательства не проверяется отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами бюджетной системы РФ, срок рассмотрения заявки на получение микрозайма составляет не более 1 рабочего дня", - отметили в пресс-службе.

В начале апреля в Ингушетии были также разработаны меры поддержки субъектов МСП в период пандемии. В перечень входит снижение ставок в два раза по упрощенной системе налогообложения, увеличение объемов доли закупок у субъектов МСП до 30%, докапитализация регионального фонда, расширение эквайринга и т.д.