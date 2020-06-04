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Меры поддержки креативных индустрий разработают на форуме "Креативный четверг" 2 июля

В рамках мероприятия пройдет более 30 дискуссий, воркшопов, питчинг-сессий, а также встреч локальных сообществ

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Онлайн-форум "Креативный четверг", посвященный развитию креативных индустрий в России, проведут 2 июля Центр городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ) и университет креативных индустрий Universal University. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе АСИ.

К креативным индустриям относят производство ювелирных изделий, полиграфию, издательскую деятельность, кино, теле- и радиовещание, IT и разработку программного обеспечения, а также производство музыкальных инструментов, архитектуру, проектирование и дизайн.

"В течение 24 часов в 4 часовых поясах в едином онлайн-пространстве встретятся профессионалы и предприниматели со всей России. По итогам мероприятия будут подготовлены предложения по мерам поддержки, моделям управления и развития экосистем креативных индустрий в регионах РФ", - сказали в пресс-службе.

В программе мероприятия - более 30 дискуссий, воркшопов, питчинг-сессий, а также встречи локальных сообществ.

"Творческие индустрии являются одним из важнейших несырьевых сегментов российской экономики. По различным оценкам, их вклад составляет до 3 трлн рублей в год, то есть свыше 3% ВВП страны. Поэтому основная миссия "Креативного четверга" - оценить объем индустрии в регионах, познакомиться с представителями креативного сообщества в городах, обозначить их основные проблемы, с которыми они столкнулись в период пандемии и выявить новые возможности развития. Кроме того, это недооцененный несырьевой сектор с высокой добавленной стоимостью, на который сейчас стоит делать ставку в рамках перезагрузки экономики после "коронакризиса", - отметила руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева, слова которой приводит пресс-служба.

Центр городских компетенций АСИ создан в 2018 году, занимается акселерацией проектов городского развития на территории России, а также выявлением передовых практик, имеющих потенциал к масштабированию. Universal University - первый в России университет креативных индустрий, который объединяет девять школ, ежегодно в нем обучается более 6 тыс. студентов.

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