Банки выдали беспроцентные кредиты на выплату зарплат МСП Бурятии почти на 400 млн рублей

УЛАН-УДЭ, 8 июня. /ТАСС/. Предприниматели Бурятии получили беспроцентные кредиты на выплату зарплат на 385 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба республиканского правительства.

Ранее правительство РФ запустило программу по выдаче беспроцентных кредитов на выплату зарплаты предприятиям из наиболее пострадавших отраслей. Объем кредита рассчитывается исходя из одного минимального размера оплаты труда (12 130 руб.) на каждого сотрудника в штате компании.

"За беспроцентными кредитами на выплату зарплат в банки республики обратились 263 предпринимателя. На сегодняшний день одобрено 149 заявок на общую сумму 385,8 млн рублей. На рассмотрении находятся 103 заявки, отклонены 11", - сообщили в пресс-службе.

В Бурятии зарегистрировано 29 330 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). К пострадавшим отраслям, в соответствии с перечнем, установленным постановлением правительства РФ, отнесены 1 862 субъекта МСП и 6 778 индивидуальных предпринимателей. "По состоянию на 27 мая за кредитными каникулами, реструктуризацией задолженности обратилось 1 069 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе и индивидуальные предприниматели", - приводит пресс-служба слова управляющей отделением Национального банка по Республике Бурятия Натальи Эйрих.

Кроме того, 489 предпринимателей и 1029 жителей республики получили отсрочку по кредиту на полгода. Это субъекты МСП, осуществляющие деятельность в одной или нескольких отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции. "На участие в программах реструктуризации кредитов, разработанных самими банками, заявились 283 предприятия из числа МСП и 8 575 жителей Бурятии", - отметили в пресс-службе.

Также для предприятий МСП разработан специальный кредитный продукт по льготной ставке 8,5 %, по этой программе поступило 36 обращений, и выданы займы на общую сумму 236,7 млн рублей. Заявки на реструктуризацию "1/3" в регионе подано 20 обращений субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей, из них одобрено 18 на общую сумму 254,4 млн рублей.