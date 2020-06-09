В Хабаровске за первые пять месяцев года число бизнеменов увеличилось на 2,4%

ХАБАРОВСК, 9 июня. /ТАСС/. Рост количества предприятий малого и среднего бизнеса зафиксирован в Хабаровске с января по май 2020 года, сообщается на сайте городской администрации во вторник.

"На сегодняшний день зарегистрировано 33 757 предпринимателей. Рост по сравнению с 1 января 2020 года составил 2,4%", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности начальника городского управления экономического развития Елены Гавриной.

Она отметила, что, несмотря на кризисные явления, обусловленные пандемией коронавируса, растут и основные макроэкономические показатели. Так, за пять месяцев 2020 года оборот хабаровских организаций составил 230,5 млрд рублей, что на 7% выше аналогичного периода прошлого года. Также на 1,5% выросли инвестиции в основной капитал, составив 17,9 млрд рублей. Наибольшую динамику демонстрируют такие отрасли экономики как обрабатывающее производство, сельское хозяйство, охота, рыболовство, производство пищевых продуктов, выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и другие. При этом в строительной отрасли обороты снижаются. За первые пять месяцев этого года ввод жилья в эксплуатацию составил 21,6 тыс. кв. м, что на 30% меньше, чем за тот же период 2019 года.

"Рост количества субъектов МСП, а также оборота в отраслях фиксировался преимущественно в первый квартал года, еще до пандемии. Принятые на всех уровнях власти меры поддержки предпринимателей позволили сохранить предприятия", - уточнила ТАСС Гаврина.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер поддержки малого и среднего бизнеса из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. В Хабаровске малые и средние предприятия освободили от платежей за аренду земельных участков, приняты и другие меры. В Хабаровском крае МСП предоставлены льготы при аренде имущества, в том числе земельных участков, которые находятся в краевой собственности, установлены минимальный процент обеспечения заявки или контракта при участии малого бизнеса в государственных закупках, несколько направлений финансовой помощи предоставляет краевой Фонд поддержки малого предпринимательства.