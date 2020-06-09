Предприниматели Москвы получат субсидии от города на сумму более 42 млн рублей

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы за неделю одобрил субсидии и гранты на общую сумму 42,35 млн рублей, сообщается во вторник на сайте мэрии Москвы.

"За неделю отраслевые комиссии при департаменте одобрили 21 заявку на предоставление субсидий и грантов на общую сумму 42,35 млн рублей", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина.

Он уточнил, что 1 июня завершился первый этап заявочной кампании по субсидиям и грантам, но из-за большого количества обращений со 2 июня начался дополнительный этап приема документов.

В пресс-службе мэрии уточнили, что прием документов продолжается по десяти наиболее востребованным видам субсидий и грантов для малого и среднего бизнеса, в числе которых выплаты для социальных предпринимателей, франчайзи, представителей гостиничного бизнеса, коммерческих коворкингов, экспортеров, а также компенсация затрат на участие в выставках и обучение персонала.

Всего по итогам первого этапа заявочной кампании были одобрены 174 обращения о выделении субсидий и грантов для малых и средних предприятий на общую сумму почти 288 млн рублей.