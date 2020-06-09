Пермский край планирует увеличить в 2020 году в три раза число участников нацпроекта МСП

ПЕРМЬ, 9 июня. /ТАСС/. Власти Пермского края рассчитывают увеличить количество участников проекта "Популяризация предпринимательства", входящего в национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", с 500 до 1,5 тыс. человек. Об этом во вторник на заседании правительства региона сообщила руководитель Агентства по развитию МСП, которое займется поддержкой предпринимателей, Екатерина Макаренко.

"В 2019 году в части проекта "Популяризация предпринимательства" количество физических лиц, вовлеченных в проект, составило свыше 500 человек, в этом году ожидаем достичь показателя в 1,5 тысячи участников. На сегодняшний день прирост составил уже 520 новых участников проекта", - сказала она.

Макаренко отметила, что число участников увеличивается за счет обучения людей предпринимательской деятельности. До конца 2020 года планируется обучить 1,7 тыс. человек, это на 100 тыс. человек больше, чем в предыдущем. В 2019 году из прошедших обучение 373 субъекта МСП запустили свои бизнес-проекты.

"Это предприятия, индивидуальные предприниматели, самозанятые. В этом году количество обучаемых увеличится, и мы ожидаем, что их количество достигнет 500 новых субъектов МСП, включая также самозанятых. Для этого в ближайшее время запускается программа и проекты по формированию успешных практик и наставничества в предпринимательской деятельности, программа по основам ведения бизнеса для школьников в том числе, также мы тесно взаимодействуем с центром занятости, где на сегодняшний день уже проходят образовательные мероприятия, в результате которых будущие наши предприниматели могут получить финансовую поддержку", - добавила Макаренко.

Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства было создано в конце апреля текущего года по инициативе врио главы Пермского края Дмитрия Махонина для улучшения инвестиционного климата края. Новая структура, как рассказала ее руководитель, сосредоточится на поддержке субъектов МСП, а их в Прикамье более 100 тыс., развитии нацпроекта, рынков как внутри региона, так и за его пределами, займется поиском новых, незанятых ниш бизнеса, которые позволят предпринимателям и региону в длительной перспективе быть конкурентоспособными.

О нацпроекте

Структура нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства. Общий бюджет проекта в Пермском крае, по словам Макаренко, до 2024 года составит порядка 2 млрд рублей, из них чуть больше 100 млн рублей - это средства регионального бюджета, остальные же - федеральные. В секторе МСП занята треть рабочей силы региона - свыше 370 тыс. человек.