Торговый бум: как набирают обороты продажи непродовольственного бизнеса в Москве

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Непродовольственная торговля в Москве показывает рост продаж после снятия 1 июня режима ограничений работы сектора. Опрошенные ТАСС аналитики и руководители компаний из числа крупного и малого бизнеса рассказали, когда рассчитывают вернуть прежние показатели выручки и какие уроки вынесли из ситуации с пандемией коронавируса.

Как сообщили агентству в компании "Эвотор", которая в своих подсчетах ориентировалась на данные онлайн-касс, после открытия непродовольственной розницы на первой неделе лета высоким спросом у москвичей пользовались товары для отдыха и спорта, вещи для дома, ремонта и строительства.

Так, выручка магазинов стройматериалов за неделю превысила докризисный уровень начала марта на 66,4%, мебельных - на 29,5%, снаряжения для активных видов отдыха - на 29,7%, спорттоваров - на 43%.

Обороты других сегментов непродовольственной розницы пока далеки от докризисных, но уже за первую неделю стремительно выросли почти с нуля. Например, оборот магазинов одежды вырос до 54,4% от показателей начала марта, галантерейных - до 43,3%, обуви - до 38,7%, ювелирных - до 51,1%, косметики - до 52%. Также активно наращивали обороты магазины канцтоваров (до 60%), товаров для рукоделия (до 58,9%), нижнего белья (до 65,9%).

"На первой неделе после снятия ограничений торговый оборот и доля работающих малых и средних предприятий в Москве выросла более чем в полтора раза. Первыми восстановились продажи товаров для дома, ремонта и строительства, спорттоваров. На одежду, обувь, косметику сформировался отложенный спрос, так что в ближайшие две недели продажи в этих сегментах будут активно расти", - отметил гендиректор компании "Эвотор" Андрей Романенко.

Быстрый выход из пандемии

Представители крупного бизнеса отмечают, что смогут быстро восстановить продажи, так как извлекли уроки из ситуации с пандемией. Они готовы использовать в работе "кризисные" форматы, которые наиболее успешно себя зарекомендовали.

Например, в компании Mr. Doors, которая является одним из лидеров российского мебельного рынка, ожидают в течение июня восстановления показателей выручки, упавших до 40%, как раз за счет гибридного формата. То есть клиент может сделать заказ как дистанционно, как это было во время ограничений, так и в салоне. Всего в столице у компании 40 мебельных салонов, из которых половина - дилерские.

"До пандемии у нас 100% продаж шли через салоны, а теперь 65-70% от прошлого объема продаем дистанционно. Каждый проект делается индивидуально: клиент работает с дизайнером онлайн, образцы ему привозят. Что касается салонов, то я не знаю, все ли они сохранятся. Спрос в Москве через салоны, я бы сказал, анемичный. Многие еще боятся идти куда-либо. Помните, как поэт Иван Бездомный, которого напугал Воланд, еще долго боялся полнолуния? Поэтому восстанавливаемся в основном за счет именно дистанционных продаж", - сказал ТАСС председатель совета директоров Mr. Doors Максим Валецкий.

Он прогнозирует рост цен на продукцию компании, что "связано с импортной составляющей", а также дополнительными расходами компании на закупку масок, санитайзеров и термометров.

Тенденцию к восстановлению активности после спада продаж в апреле до 30% наблюдает также президент группы компаний DNS, член политсовета реготделения "Партии роста" в Приморском крае Дмитрий Алексеев. В Москве у компании 34 магазина цифровой и бытовой техники.

"У нас активно разбирают ноутбуки и веб-камеры для удаленной работы. Заметно по продажам, что народ занимается ремонтами, потому что покупают бытовую технику. Плюс к этому телевизоры пользуются спросом, надо же на мир через что-то смотреть", - пояснил Алексеев.

Стимулировать спрос

Более длительным восстановление показателей может быть у малого бизнеса, производящего специфическую продукцию. Так, индивидуальный предприниматель из Москвы Дмитрий Рачицкий, который изготавливает шоперы Bag For Not Bad из органического хлопка с авторскими принтами и текстами, ожидает "вернуться" после пандемии лишь к концу лета.

"За время пандемии наше направление пострадало крайне сильно - уже в первый месяц продажи сократились на 90%. Оно и понятно. Шоперы не являются товарами первой необходимости, и люди стали гораздо реже выходить на улицу. Мы со своими партнерами проводили недели скидок, что позволяло держать минимальные продажи. Сейчас начали открываться точки продаж, где мы реализуем продукцию, но выводы можно будет делать только через пару недель. Надеюсь на лучшее, но в нашей истории все вернется не раньше, чем через два-три месяца, хотя теплое время года всегда было нашим основным сезоном", - сказал ТАСС Рачицкий.

Он отметил, что если спрос будет расти низкими темпами, то придется мотивировать покупателей скидками. При этом в пандемии он также увидел свои плюсы: за это время удалось доделать онлайн-сервисы для реализации шоперов. "Стоить быть гибким, всегда иметь план "Б" на случай следующего апокалипсиса", - прокомментировал он.

Индивидуальный предприниматель из столицы Полина Казакова, выпускающая парфюм под маркой Vdohni, ожидает возвращения к уровню докризисных продаж только к октябрю-ноябрю. Она рассказала ТАСС, что во время пандемии наблюдалось падение спроса, вплоть до "полного затишья", однако с 1 июня "люди начали просыпаться, интересоваться продукцией".

"Наша аудитория - 90% женщины и 10% - мужчины. Это люди в возрасте от 20 до 60 лет, которые ищут что-то необычное и не хотят пользоваться продукцией масс-маркета. Во время пандемии я запустила новый продукт, чтобы клиенты могли ознакомиться с парфюмом. Это набор миниатюр в маленьких упаковочках. Теперь хотелось бы в благодарность тем, кто заказывал эти наборы, сделать скидку при заказе полноценных флаконов. Это поможет простимулировать людей к покупке", - сказала она.

Казакова сейчас создает новую коллекцию парфюма, которую планирует представить в партнерских магазинах.

Сохранить тенденцию

Генеральный директор московской косметической фабрики "Рассвет" Севиль Залевская отмечает "некоторое оживление спроса" в июне, тогда как в мае розничная реализация составилась всего на 7% от показателей февраля. Она рассчитывает, что положительная тенденция сохранится. По ее словам, в период пандемии пришлось прекратить реализацию в торговых центрах и выездную торговлю, сейчас работает только фирменный магазин при фабрике.

"Потери семейного бюджета в кризисный период заставляют людей экономить, покупатель частично переориентируется на ассортимент торговых сетей. В результате - переток продаж из традиционной розницы в сети. Часть покупателей удовлетворяют потребности в продукте на онлайн-площадках. Так, в мае продажи в этом сегменте возросли более чем вдвое по сравнению с февралем, хотя и не компенсировали потери в рознице. В итоге, по нашим оценкам, восстановление спроса на продукцию отрасли в рознице можно ожидать не ранее второй половины сентября", - сказала агентству Залевская, уточнив, что компания не планирует повышать цены.

Среди плюсов ситуации с пандемией она назвала временное расширение ассортимента - фабрика наладила выпуск антисептических средств для рук. Минусами стали падение продаж и невключение промышленности в список пострадавших отраслей, добавила гендиректор фабрики.

Индивидуальный предприниматель Леся Кабанячая сообщила ТАСС, что выручка ее магазина нижнего белья и купальников "В кружевах" составляет около 25% от прошлогодней, при этом сейчас спрос слегка оживился.

"Наши клиенты в основном женщины. Они хотят порадовать себя новыми приобретениями. То есть есть некий отложенный, обеспеченный финансово спрос. С другой стороны, сейчас многие до сих пор очень напуганы эпидемиологической ситуацией и не готовы ходить по магазинам, предпочитают изолироваться на даче, если есть возможность. У некоторых клиентов снизились доходы, или у них пессимистичные ожидания относительно личного дохода", - сказала она.

Предприниматель рассказала, что вводить гигантские скидки не планирует. "Мы не играем с ценами, скидками, так как у нас не массовый товар, а премиальный сегмент. Мы стараемся сразу предлагать товар по разумным ценам. Стараемся вести себя по отношению к клиентам честно и последовательно", - отметила предприниматель.

Продажи не радуют

Некоторые предприниматели непродовольственного сектора сдержаны в выводах по итогам первой недели продаж.

"Все наши магазины в административных границах Москвы открылись с 1 июня, по регионам - частично. Однако результаты продаж первой недели июня не радуют, особенно учитывая неурегулированные вопросы по обязательствам, которые накопились в период простоя. Закрыть этот разрыв будет крайне сложно для всех игроков. Динамика выручки значительно отличается в зависимости от локации. Магазины в крупных торговых объектах, расположенных в центре, пока сильно отстают. Покупатели еще туда полноценно не вернулись", - поделился с ТАСС директор розничной сети магазинов обуви Ralf Ringer Дмитрий Кондрахин.

По его мнению, восстановление докризисных показателей зависит от множества факторов - ограничительных мер властей, поддержки государства, позиции арендодателей. "В целом по стране, мне кажется, улучшений не стоит ждать ранее 2021 года", - убежден он. Собеседник агентства рассказал, что пережил уже три кризиса, текущий стал для него четвертым и "самым тяжелым".

Кондрахин уточнил, что компания не планирует существенно менять ценовую политику, "но на фоне снижения покупательской способности придется делать скидки, работая в ущерб". "Мы придерживаемся политики "честных цен" и не играем в игры, когда цены сначала завышаются, а потом на плакате рисуется большая скидка. Поэтому при увеличении размера скидки наша маржа станет мизерной", - пояснил он.

Коммерческий директор компании, выпускающей дизайнерскую женскую одежду под брендом VASSA&Co, Евгения Мосейчук также считает, что "согласно текущему тренду, восстановление будет крайне медленным". "Все наши локации в Москве открыты с 1 июня, но покупательский трафик очень низкий, что несомненно отражается на выручке. Плюс ко всему нам, как и многим другим брендам, приходится раньше, чем обычно, предлагать сезонные скидки, чтобы стимулировать спрос", - сказала она ТАСС.

Мосейчук отметила, что самоизоляция снижает эффективность работы, деловую активность во всех отраслях экономики. "Поэтому из текущей ситуации мы вышли только с минусами. Новая реальность преподает нам множество уроков. Стараемся больше работать и с надеждой смотреть в будущее. Сложившаяся ситуация - это повод пересмотреть многие бизнес-процессы и усилить продвижение канала онлайн-продаж", - заключила собеседница агентства.

Точки продаж для промпредприятий

Промышленные предприятия ждали открытия точек непродовольственных товаров, и вся продукция, которая находилась, в том числе на складах, сразу была поставлена в магазины, сказал ТАСС глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

"Открылись и магазины при промышленных предприятиях, в частности, это касается легкой промышленности. Хочется отметить, что в этих точках продаж покупатели не в большом количестве, но есть", - отметил он.

Прохоров добавил, что промышленные компании довольно быстро смогли перепрофилировать свои производства под нужды рынка и стали выпускать средства для борьбы с вирусом. Это касается, в том числе швейных производств, которые вместо школьной формы начали изготавливать одноразовые халаты для медиков.

Есть и другой пример - вместо фильтров для нефтяной отрасли один из резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва" запустил партию фильтров для очистных сооружений и водостоков. Многие компании стали делать маски, бахилы, шапочки, а также санитайзеры, дезары, обеззараживающие светильники, уточнил глава столичного департамента.