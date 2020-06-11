Власти Москвы продлили прием заявок на включение в реестр социальных предприятий

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Правительство Москвы продлило до 19 июня прием заявок на включение в перечень социальных предприятий. Об этом сообщила в четверг пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

"Прием заявок на включение в перечень социальных предприятий продлен до 19 июня включительно. Решение принято в связи с действовавшим в столице режимом повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Глава департамента Алексей Фурсин, слова которого приводит пресс-служба, уточнил, что обращения будут приниматься как по электронной почте, так и в центрах услуг для бизнеса во всех округах столицы.

По данным департамента, в Москве работает порядка 30 тыс. социальных предприятий, которые могут быть добавлены в перечень. Добавление в реестр позволит им получить субсидии для малых и средних социальных предприятий, которые были утверждены правительством Москвы в начале мая. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

"С помощью субсидии можно возместить затраты на приобретение оборудования, оплату коммунальных услуг и процентов по кредитам. Размер компенсации может достигать одного миллиона рублей", - напомнил Фурсин.