Столичные МСП чаще всего обращались в банки за реструктуризацией кредитов

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Чаще всего малые и средние предприятия (МСП) Москвы обращались в банки за реструктуризацией кредитов и кредитными каникулами. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева со ссылкой на данные Банка России.

"По данным Банка России, нарастающим итогом с 20 марта 2020 года до 3 июня больше всего поступило обращений с требованиями об изменении условий кредитных договоров (реструктуризации) - таких на 3 июня насчитывается 11 590 (из них доля отказов к общему итогу составила 5,2%)", - сказала она.

Для предоставления кредитных каникул в банки обращались 7 155 столичных МСП, из которых доля отказов к общему итогу составляет 4,2%.

Накануне заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в первую неделю июня наблюдалось оживление спроса: оборот предприятий торговли и услуг вырос на 3,2% к показателю предыдущей недели (с 25 по 31 мая).

В розничной торговле с 1 по 7 июня среднесуточный оборот повысился на 16,7% по сравнению с предыдущей неделей. Оптовая торговля за тот же период нарастила среднесуточный оборот на треть. Кроме того, доля малых и средних предприятий в общем обороте выросла на 2,1 процентного пункта и составила 18,8%.

В Москве с начала марта действует режим повышенной готовности, 29 марта был введен режим самоизоляции для горожан. Были закрыты многие объекты бизнеса, культуры и городские пространства, а всем жителям нужно было соблюдать самоизоляцию. Впоследствии власти ввели цифровые пропуска (их необходимо было использовать при перемещении на любом транспорте), а в начале июня, когда ситуация стала улучшаться, разрешили горожанам гулять, но по специальному графику. С 9 июня эти ограничительные меры были отменены.