Компания из Уфы приобрела станок по новому лизинговому продукту Корпорации МСП

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Компания "Технопром" из Уфы приобрела станок лазерной резки по новому лизинговому продукту Корпорации МСП, запущенному для поддержки малого и среднего бизнеса для преодоления последствий коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе корпорации.

"Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан (дочернее общество Корпорации МСП) в рамках нового лизингового продукта "Устойчивое развитие" предоставила компании "Технопром" из Уфы поддержку на приобретение в лизинг станка лазерной резки. Сумма финансирования составила более 5 млн рублей", - говорится в сообщении. В каких производственных процессах будет задействовано оборудование, не уточняется.

Новый лизинговый продукт корпорации был запущен в апреле. Он предусматривает гибкие условия для субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе индивидуальных предпринимателей: до 500 тыс. рублей снижена минимальная сумма финансирования, до 84 месяцев увеличен максимальный срок лизинга. Установлена индивидуальная периодичность платежей, включая возможность отсрочки и периоды моратория на платежи, также до 10% от общей стоимости снижен авансовый платеж.

"Технопром" занимается производством промышленных станков с ЧПУ. Предприятие выпускает высокопроизводительные, точные и надежные фрезерные обрабатывающие центры, токарные станки и роботизированные производственные комплексы.