Власти Забайкалья выделили 84,9 млн рублей на стартапы по нацпроекту поддержки МСП

ЧИТА, 17 июня. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края выделило 84,9 млн рублей на развитие стартапов в 2020 году в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщили в среду журналистам в пресс-службе министерства экономического развития региона.

"Теперь бизнесменам региона центром поддержки экспорта Забайкалья и центром "Мой бизнес" будут оказаны самые разнообразные услуги: консультации, обучение, возмещение расходов на сертификацию, лицензирование и брендирование продукции (до 90%)", - приводятся в сообщении слова начальника отдела развития малого и среднего предпринимательства министерства Натальи Беловой.

Всего власти Забайкалья в 2020 году освоили 73,5% выделенных из федерального бюджета средств в рамках нацпроекта.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется в России по инициативе президента РФ Владимира Путина. Он рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов МСП, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.