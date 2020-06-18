Корпорация МСП за два месяца помогла создать 69 сельскохозяйственных кооперативов

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Меры поддержки, запущенные Корпорацией МСП совместно с Минсельхозом России, МСП Банком, Росагролизингом и другими банками-партнерами, помогли за апрель-май 2020 года создать 69 новых сельскохозяйственных кооперативов. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Корпорации МСП.

"69 новых сельскохозяйственных кооперативов за апрель-май 2020 года создано при поддержке Корпорации МСП (31 - по итогам апреля, 38 - по итогам мая). Такой результат стал возможным благодаря реализуемому Корпорацией МСП совместно с Минсельхозом России, МСП Банком, Росагролизингом и другими банками-партнерами специализированному комплексу мер поддержки", - говорится в сообщении.

Программа (так называемый "коробочный продукт") для сельскохозяйственных кооперативов и фермеров - членов сельскохозяйственных кооперативов была запущена в 2018 году. Меры поддержки включают в себя специальные кредитные, гарантийные и лизинговые продукты, а также субсидии и гранты Минсельхоза России.

С 2018 года при участии Корпорации МСП было профинансировано 323 проекта в сфере сельскохозяйственной кооперации на общую сумму 8,5 млрд рублей. МСП Банк (дочернее предприятие Корпорации МСП) с 2018 года оказал поддержку 47 проектам в сфере сельхозкооперации на сумму около 2 млрд рублей.

Больше всего сельскохозяйственных кооперативов было создано в республиках Башкортостан, Татарстан, Дагестан, Саха (Якутия), Краснодарском и Ставропольском краях, Белгородской, Липецкой и Ульяновской областях.