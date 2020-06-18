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Бизнес-омбудсмен Москвы подписала декларацию о предотвращении банкротства предприятий

Ожидается, что документ поможет сохранить рабочие места, а также повысить конкурентоспособность бизнеса

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева подписала открытую декларацию о предотвращении банкротства бизнеса. Об этом сообщила в четверг пресс-служба аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве.

"Восемнадцатого июня состоялось подписание открытой декларации о предотвращении банкротства бизнеса. Документ подписали уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева и Ассоциация юристов и юридических компаний по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству в лице Владимира Кузнецова", - говорится в сообщении.

Вице-президент ассоциации Владимир Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба, пояснил, что что цель данного документа - повысить "культуру" банкротства, предотвращение его непредвиденной процедуры, а также снижение уровня судебного преследования бизнеса и защита предпринимателей.

Бизнес-омбудсмен Москвы, в свою очередь, заявила, что к ней обращается большое число предпринимателей по теме банкротства.

"Нам необходимо взаимодействовать с предпринимательским сообществом, чтобы выработать решения по уточнению законодательной базы, по созданию механизмов предупреждения банкротства и защиты бизнеса, а также по докапитализации и докредитованию бизнеса, пострадавшего в период пандемии", - привела ее слова пресс-служба.

Ожидается, что документ поможет сохранить рабочие места, снизить социальную напряженность в регионе, а также повысить конкурентоспособность бизнеса и инвестиционную привлекательность региона.

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