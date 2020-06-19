Титов рассказал, что банки могут повышать ставки по кредитам для бизнеса с 2 до 15%

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российские банки прописывают в договорах возможное увеличение ставок по антикризисным кредитам для пострадавшего бизнеса со льготных 2% до 15% годовых в случае невыполнения ряда условий или окончания так называемого базового периода погашения займа. Как сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, это следует из письма бизнес-омбудсмена председателю Банка России Эльвире Набиуллиной.

Программа выдачи кредитов под 2% годовых (разница субсидируется из федерального бюджета) предприятиям из пострадавших отраслей и социально ориентированным некоммерческим организациям стартовала 1 июня. Кредит выдается в размере одного МРОТ на каждого работника за шесть месяцев. Если предприятие сохранит 90% нынешних рабочих мест, кредит и проценты будут списаны полностью, если 80% - спишут половину.

"Зачастую в кредитном договоре прописывается, что льготное кредитование может быть прекращено досрочно в случае недостатка бюджетных ассигнований на субсидии в адрес банков, а также в случае получения требования от органа финансового контроля в отношении конкретного заемщика. В этом случае для предпринимателя возникает ситуация, когда он вынужден платить за кредит по основной ставке в 15% даже при соблюдении условий по занятости", - приводит пресс-служба выдержки из письма Титова.

Так, в Волгоградской области отделения одного из банков включают в условия кредитования пункт о возмещении со стороны заказчика имущественных потерь кредитора в случае, если заемщик будет исключен из программы по требованию Минэкономразвития, уточнил Титов.

Также он указал, что правила, утвержденные постановлением правительства РФ, предписывают банку - получателю субсидии в рамках программы льготного кредитования по итоговой ставке 2% переводить заемщика по окончании так называемого базового периода на период погашения кредита. Это условие наступает, если численность работников заемщика на конец хотя бы одного из нескольких месяцев в течение базового периода составит менее 80% от численности по состоянию на 1 июня 2020 года. На период погашения процентную ставку банк устанавливает самостоятельно, отметил бизнес-омбудсмен.

"Например, в Архангельской области банки делят весь срок действия кредита на базовый период (до 1 декабря 2020 года), период наблюдения (1 декабря 2020 года - 1 апреля 2021 года) и период погашения (три месяца после базового периода или после периода наблюдения, если банк принял решение списать задолженность). Льготная ставка на базовый период - 2%, ставка на период погашения - 15%", - указал в письме Титов.

Невыполнение условий

По данным бизнес-омбудсмена, требования по сохранению численности в 80-90% могут считаться невыполненными по любым причинам - увольнение сотрудника по собственному желанию, уход в декрет, переезд.

По его мнению, указанный порядок не учитывает факта добросовестности работодателя в случае, если увольнение работника произошло по его собственной инициативе, и штатная численность была восстановлена приемом на работу иных работников. Проблема особенно важна для предпринимателей, чья деятельность носит сезонный характер, в том числе курортных отелей, констатировал Титов.

В отдельных случаях, как считает уполномоченный, невозможно сохранять среднюю заработную плату сотрудников на период действия кредита на уровне не менее МРОТ, в частности, если учитываются работники, которых работодатель привлекает для отдельных небольших работ (по договорам гражданско-правового характера, ГПХ), а также не на полную ставку или сдельно.

В связи с этим Титов в своем письме просит Набиуллину "урегулировать отдельные аспекты, препятствующие развитию программы льготного кредитования пострадавших от коронавируса предприятий".