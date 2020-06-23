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Выручка предприятий МСП в Москве составила 95% от той, которая была до пандемии

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Выручка субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Москве сейчас составляет 95% от того уровня, который был до пандемии, сообщил во вторник на брифинге информационного центра о коронавирусе заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"На сегодняшний момент они (МСП - прим. ТАСС) не в полном объеме вернулись на докризисный уровень, но выручка предприятий малого и среднего бизнеса на сегодняшний момент составляет 95% от докризисного, так что в принципе можно говорить практически о полном восстановлении", - сказал он.

В новость внесены изменения (17:07 мск) - добавлена информация по тексту. 

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