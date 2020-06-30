Выручка МСП в Москве достигла 72% от показателей марта

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Выручка московских компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) на минувшей неделе достигла 72% от показателей начала марта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-касс IТ-компании "Эвотор", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Выручка московского малого и среднего бизнеса на прошлой неделе достигла 72% от показателей начала марта. При этом в столице по-прежнему не работает четверть торговых точек из категории малых и средних предприятий", - отмечается в исследовании.

С 23 июня власти Москвы разрешили открыться физкультурно-оздоровительным комплексам и объектам общепита, сняв ограничения, действовавшие из-за пандемии коронавируса. По данным "Эвотора", на прошлой неделе в столице заработали 45% несетевых спортивных центров от докризисных показателей, выручка этого сегмента бизнеса за неделю достигла 51% от показателей начала марта. Количество работающих кафе и ресторанов выросло на прошлой неделе до 62% от начала марта, а выручка заведений увеличилась до 63,5% от докризисных показателей. Больше половины столовых (52%) в Москве также возобновили работу, но выручка этого сегмента пока составляет всего 48% от докризисной.

Выручка спа- и массажных салонов, также открывшихся на прошлой неделе, выросла в пять раз - до 51%. А оборот салонов красоты, напротив, сократился за неделю до 83% на фоне сокращения эффекта отложенного спроса, говорится в исследовании.