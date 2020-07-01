Режим самозанятых могут вводить все регионы

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (для самозанятых) с 1 июля могут вводить все регионы России. За полтора года этот экспериментальный режим был введен в 23 субъектах России, а президент страны Владимир Путин в одном из последних обращений к гражданам назвал эксперимент успешным.

"Цифры говорят сами за себя - режим очень востребованный. Сервис [по регистрации в качестве самозанятого] был сделан очень удобно. Можно зарегистрироваться и сняться с регистрации за пять минут, оплата осуществляется по факту", - сказал ТАСС президент общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Александр Калинин.

Калинин уверен, что режим самозанятых будет введен спустя восемь лет, на которые рассчитан эксперимент. Глава "Опоры России" полагает, что планы государства по разработке единой цифровой платформы для малого бизнеса, в том числе для самозанятых, будут способствовать росту использующих этот налоговый режим.

"Можно с большим основанием говорить, что через восемь лет этот режим сохранится. Может быть, будут внесены какие-то коррективы с учетом ситуации", - сказал он, добавляя, что сейчас этот режим может помочь регионам справиться с безработицей.

Положительно высказывается об экспериментальном налоговом режиме и Анастасия Алехнович, руководитель экспертного центра при Уполномоченном при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. Однако, по ее словам, систему можно еще доработать - ввести обязательное социальное страхование самозанятых, а также дать им возможность использовать эквайринговые услуги наравне с индивидуальными предпринимателями.

Что это за режим?

Режим самозанятых в России ввели с 1 января 2019 года в качестве эксперимента в Москве и еще трех регионах: Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим стал доступен в 23 российских регионах. Зарегистрированные в качестве самозанятых граждане могут заключать договоры с юридическими лицами, а также предоставлять услуги населению. Если их годовой доход не превышает 2,4 млн рублей, налоговая ставка составляет 4% при работе с физлицами и 6% при работе с компаниями и индивидуальными предпринимателями, что ниже 13% налога на доходы физических лиц.

В столице в прошлом году зарегистрировалось в качестве самозанятых 194 тыс. человек, в Подмосковье - более 73,5 тыс., в Татарстане - более 60 тыс., в Калужской области - более 7,2 тыс. С января по май 2020 года число граждан, использующих этот налоговый режим в Москве, выросло более чем в полтора раза - до 301 тыс. человек.

При введении налога на профессиональный доход в большинстве регионов России предусмотрели специальные программы, субсидии и льготы, позволяющие самозанятым получить поддержку для развития своего бизнеса. В Оренбургской области микрофинансовые организации разработали специальные программы по выдаче микрозаймов.

"Введение режима обелит рынок, больше людей будут легально работать, так как им предложены самые лояльные условия. Они будут понимать, что могут рассчитывать на преференции - получать льготные кредиты, субсидии, обращаться к уполномоченному по правам предпринимателей, наконец, получать господдержку, которая оказалась очень востребованной сейчас, в период пандемии", - отметил в беседе с ТАСС уполномоченный по правам предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин.

Кроме того, самозанятые смогут воспользоваться мерами поддержки в региональных центрах "Мой бизнес". Среди них - образовательные программы, направленные специально на самозанятую аудиторию, консультационные услуги, маркетинг и продвижение.

В Челябинской области, где новый статус присваивают с 1 января 2020 года, вошли в специальный налоговый режим более 15 тыс. самозанятых. "Предприниматели на сегодняшний день ищут альтернативные пути ведения бизнеса. И радует, что они выбирают более мягкий налоговый режим, а не теневую зону", - отметила министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева. По ее мнению, ускорение этому процессу могла придать сложная экономическая ситуация, возникшая в связи с коронавирусом.

Как сообщила министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Наталья Кряжева, "режим самозанятых" позволит не только легализовать деятельность предпринимателей, но и внести дополнительные доходы в бюджет, в Кировской области - не менее 3 млн руб. В Орловской области планируют увеличить доходы за счет регистрации к 2024 году 11 тыс. самозанятых, в Курганском регионе насчитывается более 20 тыс. неформальных или потенциальных плательщиков налога на профессиональный доход. В Тамбовской области специальных налоговый режим рассчитывают ввести к осени 2020 года.

Поддержка в пандемию коронавируса

В условиях пандемии коронавируса самозанятым гражданам также была предоставлена дополнительная поддержка - они смогли вернуть налог, уплаченный в прошлом году, а также получить так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ.

В конце марта 2020 года самозанятые получили право на льготные условия участия в закупках юридических лиц. До этого самозанятым приходилось конкурировать с крупными компаниями и малым бизнесом на общих основаниях. В начале июня на них также были распространены все меры государственной поддержки субъектов МСП (прежде всего финансовая, имущественная, информационная, консультационная и образовательная), а также меры поддержки, предоставляемые АО "Корпорация "МСП" и его дочерними обществами.

Недавно президент РФ Владимир Путин предложил дать возможность получать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет. При этом начинающие предприниматели, по словам президента, также получат дополнительные налоговые льготы, а именно - налоговый капитал в размере одного МРОТ, чтобы не отвлекать ресурсы от развития своего дела на уплату налога.