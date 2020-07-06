Выручка малого и среднего бизнеса упала на 26%

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Выручка малого и среднего бизнеса в сферах торговли и услуг в июне упала на 26% по сравнению с показателями 2019 года. Об этом свидетельствуют данные исследования ИТ-компании " Эвотор ", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Выручка малых и средних предприятий торговли и сферы услуг выросла в июне 2020 года по сравнению с маем на 40%. Однако из-за последствий пандемии и режима ограничений предприниматели заработали в июне на 26% меньше, чем в прошлом году", - говорится в исследовании.

Торговля в некоторых сегментах постепенно восстанавливает показатели выручки. Магазины обуви в июне заработали на 32% меньше, чем в прошлом году, а в мае - на 67% меньше. Магазины одежды в июне недополучили 35% прошлогоднего оборота (в мае - 69%), магазины нижнего белья - 43% (в мае - 75%), ювелирные магазины - 35% (в мае - 61%), цветочные лавки - 24% (в мае - 47%), магазины оптики недополучили 33% (в мае - 60%).

Сфера услуг восстанавливается неравномерно. Салонам красоты во многих регионах разрешили возобновить работу в начале лета. Их выручка сократилась в июне по сравнению с прошлым годом на 42% (в мае - на 71%), стоматологических клиник - на 24% (в мае - на 53%), автосервисов - на 21% (в мае - на 47%), спа-салонов - на 81% (в мае - на 87%), спортивных центров - на 72% (в мае - на 84%).

В туристическом сегменте оборот начал восстанавливаться в конце июня. Выручка мини-гостиниц в июне сократилась по сравнению с прошлым годом на 55% (в мае - на 69%), турагентств на - 72% (в мае - 87%), музеев на - 89% (в мае - на 94%).

Быстрее всего восстанавливается оборот товаров для отдыха и ремонта. В июне выручка магазинов снаряжения для активных видов отдыха достигла уровня прошлого года (в мае она была на 22% ниже прошлогодней). Магазины сантехники заработали на 1% меньше, чем в 2019 году (в мае - на 33% меньше, чем в прошлом году), магазины товаров для освещения - на 6% меньше (в мае - на 1% больше).

Для анализа использовались данные онлайн-касс "Эвотор" (более 650 тысяч устройств по всей России). Сравнивался ежемесячный оборот по онлайн-кассам в 2020 и 2019 годах с поправкой на рост базы.