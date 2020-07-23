КМСП обеспечила гарантией первую сделку по программе субсидирования льготных кредитов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Банк "Интеза" реализовал первую сделку по программе льготного кредитования с субсидией правительства Москвы. В качестве обеспечения использовалась гарантия Корпорации МСП и поручительство Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, сообщают в пресс-службе Корпорации МСП.

"Кредит на 30 млн рублей был предоставлен компании ООО "Мегафиш", которая более 15 лет занимается поставками дальневосточных морепродуктов в центральный регион России, на финансирование текущих общекорпоративных целей. Льготная процентная ставка на период субсидирования - 7% годовых. Получить кредит на подобных условиях смогут представители всех сфер малого и среднего бизнеса, компании которых зарегистрированы в Москве, независимо от целей займа", - прокомментировал заместитель генерального директора Корпорации МСП Александр Токар.

Корпорация активно расширяет доступ предпринимателей к гарантийной поддержке, одному из ключевых направлений своей деятельности. Программа субсидирования банков для предоставления ими льготных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства вошла в третий пакет антикризисных мер поддержки бизнеса. Соответствующее постановление мэр столицы Сергей Собянин подписал 15 апреля. Программа будет действовать до конца года.