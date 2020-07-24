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В Прикамье в 2020 году создадут более 400 рабочих мест в МСП по программе субсидирования

В регионе 46 бизнес-проектов МСП из 19 муниципальных образований получили субсидии почти на 96 млн рублей

ПЕРМЬ, 24 июля. /ТАСС/. Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в Пермского края планируют в 2020 году создать более 400 новых рабочих мест в рамках реализации программы субсидирования, это почти в 2,5 раза больше, чем в предыдущем году. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе администрации губернатора и правительства региона.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2024 году увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в России, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 млн человек, что почти в 1,6 раза больше, чем в настоящее время.

"Предусмотрена финансовая поддержка для субъектов МСП в виде предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности. <…> Одним из показателей эффективной реализации субсидируемых бизнес-проектов является создание новых рабочих мест. По итогам реализации программы субсидирования в Пермском крае в 2019 году субъектами МСП планировалось создать 151 рабочее место, по факту создано 206 рабочих мест. По итогам реализации программы субсидирования в 2020 году запланировано создать 433 рабочих места", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

Отмечается, что до конца 2021 года будет создано еще 161 рабочее место. Данная мера поддержки реализуется вне рамок нацпроекта, однако цели аналогичны и главной задачей является рост субъектов МСП, увеличение оборота малых и средних предприятий, а также доли среднесписочной численности работников, занятых у субъектов МСП. В 2020 году 46 бизнес-проектов МСП из 19 муниципальных образований региона получили субсидии почти на 96 млн рублей, а в 2019 году 24 бизнес-проектам было выделено порядка 95 млн рублей.

Кроме этого, в Пермском крае реализуется совместный проект центра "Мой бизнес" и министерства социального развития региона "Начни свое дело", в рамках которого граждане, состоящие на учете в краевом Центре занятости населения и желающие реализовать свои идеи в бизнес, могут пройти обучение, создать проект и подать заявку на получение единовременной финансовой помощи в размере 108 тыс. рублей.

Теги
РоссияПермский край
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